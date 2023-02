[VIDEO] Nina Caicedo habló del ‘trágico’ cumple que pasó en Cancún, fue retenida

in

La actriz chocoana Nina Caicedo habló del ‘trágico’ cumple que pasó en Cancún, fue retenida, por medio de su cuenta de Instagram publicó un video de más de 30 minutos para explicar lo sucedido en México.

“Les cuento que el 3 de febrero, día de mi cumpleaños, viajé a México con la sonrisa más grande, una alegría maravillosa… Llegué y me encontré con una fila interminable, porque como les digo piden demasiados papeles”, contó Caicedo a través del video.

Caicedo relató que estuvo tranquila hasta que la encerraron “en un espacio horrible”. Además, relató que estuvo por varias horas sin comer.

La mujer aseguró que para evitar ese inconveniente les mostró todos sus documentos, tiquetes de ida y regreso, reversa y visa americana al personal de inmigración, pero tenía un tema pendiente con migración.

Por un ‘viejo problema’, Nina Caicedo fue deportada desde el aeropuerto de Cancún

“Al parecer di con una agencia donde hacían contratos falsos con empleadores para que los colombianos pudiéramos ir de manera legal, ellos me aseguraron que era de manera legal, tengo los emails. Al no quedar yo abandoné y paré el proceso , porque ya pa’ que me voy”, expresó Caicedo

