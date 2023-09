Nicolás Petro confesó a la Fiscalía que su papá sabía que Euclides Torres financiaba su campaña

in

El escándalo protagonizado por Nicolás Petro, tiene un nuevo episodio, esta vez por cuenta de las declaraciones hechas a la Fiscalía, donde asegura que su papá sabía que Euclides Torres financiaba su campaña.

La nueva información se conoció la mañana del sábado, por cuenta de los audios revelados por la Revista Semana, en los que se informa que el pasado 2 de agosto, Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que su papá sí tenía conocimiento de los dineros irregulares que habían ingresado a su campaña.

“Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña (…) yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”.

Incluso, agregó que cada vez que iba a realizarse un evento, era Flórez el encargado de conseguir los recursos: “Él una vez me comentó que entre Euclides Torres y él (Pedro Flórez) tenían una empresa fachada, nunca me dijo el nombre, pero me dijo que a través de esa empresa era que legalizaban esos recursos”.

Euclides Torres en un poderoso empresario que aparece en los chats de Nicolás Petro, asociado a Armando Benedetti, Laura Sarabia y Verónica Alcocer.

Aunque su aparición en la vida pública es reciente, empezó a ser mencionado después de que se conociera un video en el que celebra junto al entonces presidente electo y su equipo cercano, la victoria en segunda vuelta presidencial.

También se conoció que el próximo 20 de noviembre será la audiencia pública contra Nicolás Petro, dentro del proceso que se adelanta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

