Nicky Jam pierde 50 kilos de peso y dicen que se ve perfecto

Considerado «el hijo adoptivo de Medellín«, Nicky Jam es destacado por la Revista People por su historia de perdida de peso. Fueron 110 libras (50 kilos aproximadamente), las que perdió gracias a un bypass gástrico pero expresa «dicen que es la manera más fácil pero es falso». La publicación, resalta que la salud mental, su peso y sobriedad jugaron un papel fundamental. En contra y a favor, gracias al poder de querer cambiar y hoy ve sus frutos. Debido al resultado de un amigo lo convenció de hacerse el tratamiento. «La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida porque ésta es una industria en la que hay que estar en forma. Hay que hacer películas y hay que hacer vídeos» dijo Nicky. Y deja claro “siempre vas a estar nervioso antes de hacer una cirugía. Expresando que realmente quería hacerlo». Gracias al balocesto, su deporte favorito ha complementado su tratamiento.

NICKY «EL BOHEMIO» QUE CAMBIO SU IMAGEN

PARA TENER EN CUENTA DICE NICKY

Nicky quiere que tengan en cuenta que este proceso es de disciplina. Después de hacerse el bypass «no comeras igual». Explicando que “solía ​​despertarse y sólo quería comer. Ahora toma au tiempo y come cuando quiera. Por eso Se siente feliz y saludable. «Me despierto y soy el mismo hombre, pero no me despierto y pienso en la comida de inmediato» agregó en su destacada entrevista.

El Dato: «La Industria» es ahora uno de sus proyectos que le encantan y se habla que llegará a Medallo luego de su éxito en Miami.

