El cantante puertorriqueño Nicky Jam, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país actualmente, en el marco del paro nacional que ha cobrado la vida de casi 40 personas.

A través de sus redes sociales, el artista manifestó su intención de contribuir con la lucha que se lleva en el país. «Estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad de mi carrera, el país que siento que de alguna manera me adoptó», dijo el artista y agregó que «creo que es mi deber hacer lo que mas pueda hacer por mi país Colombia, porque siento que es mi país también».

El cantante aclaró que no tiene nada que ver con temas políticos, ni está del lago de ningún partido o ideología. «No tengo que ver nada con la política, no estoy de ningún lado, ni la derecha ni la izquierda ni nada por el estilo, yo simplemente quiero ser la voz de Colombia de la mejor manera».

Asimismo, Nicky Jam hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país desde el pasado 28 de abril. «De empezar como una protesta pacífica y algo que se está haciendo obviamente por pelear por los derechos de los humanos en el país, se ha convertido en una catástrofe, una cosa horrible».

Se refirió también al actuar de la fuerza pública en medio de las manifestaciones: «Hay fuerza bruta al máximo, están tiroteando las casas, están utilizando helicópteros. Hay videos donde se ve que los ciudadanos están ayudando al policía, pero también hay casos donde los policías han ayudado a la gente también».

Finalmente, el artista hizo un llamado para que haya una intervención en el país, con el fin de evitar que más personas sigan siendo asesinadas. «Necesitamos a alguien que nos ayude, gente que sepa, que se riegue la voz lo más que se pueda para que esto pare, porque este es un país con tanta cultura, un país tan bonito y con tanto amor que amo tanto y sé todo lo bonito que tiene».

Estas fue lo que dijo Nicky Jam

Varios heridos habría dejado ataque con arma de fuego a manifestantes en Cali https://t.co/MxpoSB5Qbj — Minuto30.com (@minuto30com) May 8, 2021

