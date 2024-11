Nicky Jam no disfruta «Palcos en Conciertos» Colombia

Resumen: El artista puertorriqueño Nicky Jam expresó su descontento con la organización de conciertos en Colombia, especialmente por la presencia de palcos que, según él, separan a los artistas del público que realmente canta sus canciones. En un video viral, Nicky Jam afirma que los palcos, ubicados al frente del escenario, son ocupados por personas que "no gritan ni hacen nada", mientras que los verdaderos fanáticos, ubicados en las gradas, no pueden disfrutar plenamente del espectáculo. Para contrarrestar esta situación, el cantante revela que utiliza un truco: coloca micrófonos adicionales para escuchar con mayor intensidad al público de las gradas, lo que le permite conectar mejor con ellos y mantener su energía durante la presentación. A pesar de sus críticas, Nicky Jam reconoce el trabajo de los promotores de conciertos y agradece las oportunidades que le brindan. Sin embargo, reitera su deseo de que se replantee la distribución del público en los eventos, eliminando los palcos y permitiendo una mayor interacción entre artistas y fanáticos.

El cantante Nicky Jam no disfruta «Palcos en Conciertos» porque ese público a veces no disfruta su música y es distante.

En video que circula en redes, Nicky Jam comparte «que los conciertos en Colombia son los más difíciles«. Dejando claro que el problema son los palcos ya que es una «idea de los promotores». «Los palcos son donde están los ricos. Y la masa que de verdad canta las canciones está en las gradas, entonce tu no sientes al público. Porque los del frente no gritan ni hacen nada» dice Nicky quien prosiguió. «Te llevan con un cantante vallenato y te llevan con música popular y con otro tipo de esto (géneros) al frente. Tu tienes gente que lo que quiere ver es vallenato. Sí me entiendes entonces la gente que quiere reguetón están atrás y tu no los sientes a ellos».

Nicky Jam su truco y reflexión

En el video Nicky Jam confesó que tiene un truco cuando esto le pasa. «Yo tengo un truco que yo pongo los micrófonos para escuchar el público (alejado en graderías) más duro. Porque eso me enciende más .. yo soy de energía. Si yo estoy en una tarima y no siento la gente gritando papi… hasta a mí mismo se me baja (el ánimo) me da un down«. Lo positivo es quien lo entrevista «dice que el ruido del Estadio Atanasio Girardot para la parte de atrás viene en deelay (retrasado)». A lo Jam replica «pero no es así de la manera que prepararon el Atanasio es sin palco por eso se siente un verdadero concierto con el público .. con el pueblo. Pero la mayoría de conciertos en Colombia los trabajan con palcos». Sentencia Nicky Jam y es una realidad. De ahí que los considera difíciles.

Para no embarrarla y pensando inmediatamente en los Promotores de Conciertos, que a la final son quienes lo contratan. El cantante expresó: «a mi me encanta estar ahí con la gente. Me gusta cantar y que se siente que yo pueda darle 5 a alguien .. sí me entiende cuando usted canta de saludar a la gente y compartir con la gente. Pero es lo que hacen los promotores allá .. que oye mis respetos y que me sigan contratando porque eso es comida para mi familia» deja claro Nicky Jam. Así que está claro que no le gustan los conciertos crossover o al menos con música popular o vallenatos.

