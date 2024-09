Nicki Nicole revela por qué terminó con Peso Pluma dejando claro que el cante falló al exponer en público la traición.

La cantante al fin expresó la incógnita y razón que todos estaban esperando sobre la terminación de su romance con Peso Pulma. Para Nicki Nicole no fue fácil ya que “lo que más le ha sanado estos días son la gente, sus fans”. Todos recordamos que lo primero que dijo en esos días después de los Grammys fue: “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”.

Pasadas ya varias semanas, Nicky Nicole abrió su corazón a la Revista Billboard, dejando entender que Pluma fue el responsable directo. “La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable” dijo la cantante.

La versión española de la biblia de la música, se llevó la exclusiva donde ella está lista con mucha inspiración para dar. “En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música”. Así que al estilo de Shakira, lo que se vendrá de Nicky Nicole en sus letras y canciones es reflejo de sus sentimientos que en una parte, Peso Pluma es inspiración para el dolor y el amor.

Por las noches Peso Pluma FT. Nicky Nicole



