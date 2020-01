Nick Jonas y su interpretación en los Grammy con los dientes llenos de comida

El cantante Nick Jonas fue tendencia durante suficientes horas tras su presentación en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy la noche del domingo en los Estados Unidos.

Y es que durante la presentación de Jonas que interpretaba ‘What a man gotta do’, el joven cantante fue captado con algo que parecía espinaca entre sus dientes superiores.

De inmediato, el tema se hizo tendencia viral en redes sociales.

Is Nick Jonas on the #GRAMMYs stage with spinach or something in his teeth?!? pic.twitter.com/BKWREj4U3l

— Nicole Perez (@nicole_perez1) January 27, 2020