El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, fue claro, conciso y contundente al hablar del Metro de Bogotá

Mediante diferentes redes sociales, el mandatario realizó una alocución, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, aprovechó para defender con vehemencia los avances de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Frente a esto, el mandatario aseguró que la ciudad “no cambiará certezas por el riesgo de la incertidumbre”.

También, se refirió al estudio contratado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). “Evaluar futuros proyectos en el país no es evaluar proyectos que están en ejecución. Mi mensaje es claro y contundente, frente al Metro de Bogotá, ¡ni un paso atrás!”.

Por otro lado, el alcalde Mayor también explicó que la modificación que propone el presidente Gustavo Petro es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. “Jurídicamente, no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Hoy existe un contrato firmado y en ejecución, y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución.

Vamos a cumplir el contrato”. “Hoy, por primera vez en la historia de la ciudad, el Metro tiene un contrato firmado y financiado, que tiene el respaldo de la banca multilateral, y en el que participaron dos gobiernos nacionales y dos administraciones distritales, está en ejecución y alcanza un avance del 31 %”,

Las inversiones para el Metro de Bogotá han sido de 2.9 billones de pesos, recursos que se perderían si se hace alguna modificación a la PLMB. “La opinión pública debe saber que esas inversiones se perderían si cambiamos el proyecto. Parar el Metro es parar el progreso de Bogotá, asumir pérdidas millonarias e incumplirles a los bogotanos”.

“Todos conocemos la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro frente al Metro de Bogotá, como alcalde quiso hacerlo subterráneo, su proyecto no tuvo financiación, ni estructuración necesaria para llevarlo a una licitación. Ayer en su alocución planteó modificar su trazado para hacerlo por la Carrera 13 y después por la Avenida Caracas”, explicó Galán.

Historia de la construcción de Metro de Bogotá, según Carlos Galán

El mandatario recordó que desde 1942 Carlos Sanz de Santamaría propuso la construcción de un Metro para la ciudad, que para ese entonces no tenía más de 400 000 habitantes.

“Son 82 años los que han pasado desde ese momento y Bogotá ha visto cómo cada alcalde llega con un nuevo proyecto y una nueva promesa de hacer ese sueño realidad”, aseguró.

Galán indicó que Roberto Salazar en 1954; Jorge Gaitán Cortés en 1963; Hernando Durán Dussan en 1981; Juan Martín Caicedo en 1992; Jaime Castro en 1993; Antanas Mockus en 1996; Enrique Peñalosa en 1998; y Gustavo Petro en 2013, propusieron la construcción del Metro, pero nunca la pudieron iniciar.

Por eso, invitó a la ciudadanía a defender el Metro y hacer que la obra de infraestructura más importante del país siga avanzando y esté lista en el 2028.

“Hoy ya no estamos hablando del sueño de Carlos Sanz de Santamaría, o de algún ex alcalde de Bogotá, estamos hablando del sueño de una ciudad, de las ilusiones de más de ocho millones de bogotanos que necesitan y merecen un Metro, y no de una línea, o dos, o tres, sino de todo un sistema de cinco o seis líneas”.

Por último, el presidente de Bogotá, le pidió al presidente Petro mirar hacia el futuro y trabajar sobre lo que ya está construido, y recordó el compromiso que adquirió con los bogotanos para

continuar con el proyecto Metro.

“Yo, como alcalde Mayor de Bogotá, tengo un mandato popular, un mandato legal, fui elegido para proteger el Metro, y voy a cumplir con ese mandato, por eso voy a respetar lo firmado y voy a cumplir la palabra”, puntualizó.

