Ni Medellín ni Barranquilla: Es Bogotá la que fue elegida como el sexto mejor destino turístico del mundo

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) anunció que Bogotá fue elegida como el sexto mejor destino turístico del mundo.

El reconocimiento lo obtuvo en los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor.

Ese es el sitio web de viajes más grande del mundo.

La ciudad se destacó, según por los por su riqueza histórica, cultural, gastronómica y biodiversidad.

La elección se basa en las opiniones y calificaciones de los viajeros de TripAdvisor.

Los usuarios calificaron a Bogotá en una escala de uno a cinco estrellas, en factores como la ubicación, las atracciones, las actividades, las compras, la gastronomía y la hospitalidad.

Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo dijo que “estar dentro del top 10 en el 6 lugar como una de las mejores ciudades para visitar, es un gran reconocimiento a todo el potencial turístico de Bogotá”.

El funcionario destacó que la capital está “cerca de grandes ciudades como Tokio y Seúl y por encima de destinos con grandes atractivos como Nairobi, Kuala Lumpur, entre otras”.

Orgullo capitalino: sexto mejor destino turístico del mundo

Bogotá recibió una calificación promedio de 4,5 estrellas, con una puntuación particularmente alta en la categoría de gastronomía (4,8 estrellas).

“La ciudad es conocida por su deliciosa comida local, así como por su oferta de restaurantes de alta cocina que ofrecen una gran variedad de platos internacionales”.

En las categorías de atracciones la calificación fue de (4,4 estrellas) y en actividades (4,3 estrellas).

Bogotá cuenta con una gran cantidad de museos, monumentos, parques y otros lugares de interés para los turistas, visitantes y residentes.

La ciudad también ofrece una variedad de actividades, desde caminatas por la naturaleza hasta visitas a las afueras.

La elección de Bogotá como uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo es una excelente noticia para la ciudad.

Esta distinción, “permitirá atraer más visitantes a la capital colombiana, permitiendo beneficios económicos para la ciudad y la generación de empleos”.

