Cruce entre Neymar y Yerry Mina se volvió viral en redes sociales

En el duelo entre Colombia y Brasil que terminó igualado, llamó la atención el cruce entre Neymar y Yerry Mina, el brasileño le tiró un besito.

En el partido terminó sin goles en Barranquilla, el brasileño Neymar se cruzó con el defensor Yerry Mina y en las redes sociales las imágenes se volvieron virales.

Todo se dio luego del minuto 57, cuando Mina y Neymar se fueron al suelo en medio de una acción, pero el colombiano le dijo algo al ’10’ que lo molestó y reaccionó con el provocador beso.

Yerry habría intentado sacarlo del juego con faltas y provocaciones, por lo que tuvo un cara a cara en una acción que el árbitro Patricio Loustau frenó dialogando con ambos, por lo que fueron advertidos. Sin embargo, Neymar quiso desquitarse con una falta sobre Stefan Medina.

Aquel curioso momento entre Neymar y Yerry Mina quedó registrado y rápidamente se hizo viral.

Neymar bateu boca com Mina por um bom tempo no fim do segundo tempo, e Tite quase entrou em campo para tentar separá-los. Ao final do jogo, camisa 10 foi o primeiro a sair de campo e não ficou para os cumprimentos e trocas de camisa entre os jogadores #trbrasil pic.twitter.com/7UV7QI5MNR

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) October 10, 2021