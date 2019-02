Néstor Humberto Martínez reconoció que sí supo de las irregularidades en Odebrecht antes de ser fiscal general – VIDEO

Minuto30.com-. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está involucrado en un escándalo tras conocerse una entrevista de Noticias Uno, en la que el fallecido Jorge Enrique Pizano, controller del consorcio de la Ruta del Sol, afirmada que el alto funcionario del ente acusador sabía de las irregularidades en la contratación por parte de Odebrecht.

Según Pizano, el fiscal general conoció de las irregularidades cuando era representante legal de Corficolombiana, empresa de Luis Carlos Samiento Angulo y que participó en el consorcio.

Lea también: Odebrecht: Esto dijo el fiscal general tras conocerse las grabaciones de Jorge Enrique Pizano – VIDEO

Sin embargo, el fiscal Martínez, en entrevista con Noticias Caracol, manifestó que nunca recibió una denuncia formal por parte de Pizano, sino que este le comentó, “como amigo”, algunas irregularidades que había encontrado, pero que, según el alto funcionario, nunca se habló formalmente de actos de corrupción. “Yo le pregunté a Jorge Enrique si eran coimas, sí o no. Y él me dijo que no tenía certeza. Es decir que él no sabía si era un delito de corrupción”.

Indicó que los hallazgos de Pizano habrían evidenciado un proceso de contratación sin fundamentos, pero que no hubo denuncia formal porque “nunca se supo el destino de esos dineros. Uno no puede denunciar sin saber a quién iba dirigido aquello”.

Y reiteró: “los particulares no están obligados a denunciar”.

Al ser cuestionado de la razón por la cual no reveló lo que conocía sobre Odebrecht a su llegada a la Fiscalía, el fiscal general señaló que al momento de su posesión la multinacional brasileña “no existía en la agenda nacional”.

No obstante, aclaró en la entrevista con el noticiero que cuando las investigaciones llegaron a su despacho, debido a las negociaciones de unos principios de oportunidad, se declaró impedido, porque había estado relacionado con esos temas cuando se desempeñaba como abogado de la firma Sarmiento Angulo.

Reconoció además el fiscal Martínez que tuvo conocimiento, como representante legal de Corficolombiana, de algunas inconsistencias cometidas por Odebrecht en contratos por más de 33.000 millones de pesos, pero no las denunció por el secreto profesional.

“Yo no puedo hacer referencia a mi ejercicio profesional. Como amigo llevé la información, pero después como abogado me piden que haga una negociación en la que conozco los contratos irregulares por los que hay la devolución de 33.000 millones”, añadió.

Finalmente, insistió en que no conocía “ningún delito”, y que hasta ese momento solo sabía que eran irregularidades e inconsistencias. “Ningún delito conocía yo. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros, solo la Fiscalía determinó ese destino”.