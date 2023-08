Nela González de Master Chef despierta interés por la demisexualidad

La actriz Nela González participante de Master Chef, ha despertado un morbo y curiosidad en redes sociales por sus gustos sexuales, ya que se la asociaba a lesbianismo por su vida personal y ahora se habla que es «demisexual».

Nela González viene robando el corazón de los televidentes, quienes han disfrutado sus actuaciones en «Mi gorda bella«, «Nadie me dirá cómo quererte» y «La Traicionera» pero por su participación en Master Chef del Canal RCN los fans se han metido a sus redes para conocer detalles de su vida íntima como si es verdad que es bi sexual, solo lesbiana o heterosexual. A raíz de su paso en «La Ley del Corazón» algunos le conocieron por su ex, Amalia Andrade y luego que en un en vivo del año pasado esta hablará en un en vivo al que llamó «Cómo vivir en pareja y no morir en el intento» tuvo muchas reflexiones de si sentía «les» al salir con mujeres o hombres, expresó que no se sentía muy cómoda a veces y decidió etiquetar sus sentimientos enmarcándolos como que vive conexiones dentro del término de la «demisexualidad que se usa para las personas que se conectan antes con las personas y antes de tener una relación sexual, siendo lo que les atrae crear un vínculo. Conectándose emocionalmente por los momentos que comparten para llevarla a tener una relación”. En resumen no importa si es hombre o mujer pero que permite expresar libremente lo que les gusta. De allí que esa primera relación que tuvo con Amalia se convirtió en algo que pudo llamar «matrimonio» y de ello hay varias fotografías en su instagram o redes que circulan al lado de ella. Nela en una reciente entrevista, dejó claro que no es lo físico lo que le atrae es una conexión que puede despertarse en una conversación o momento para encontrar que tiene algo en común. En Master Chef, se le ha visto sensible y eso hace parte de lo que representa ser demisexual es decir que cada persona puede tener momentos únicos y se deben respetar.

MOMENTOS Y DETALLES QUE LA HAN HECHO REFERENTE DE CARIÑO EN MASTER CHEF

EN LA DEMISEXUALIDAD SON MOMENTOS QUE CONECTAN A CADA SER

