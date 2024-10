Nataly Umaña salió de la Casa de los Famosos «está inestable»… fueron los comentarios hechos desde el propio Canal RCN y participantes.

La salida de la Casa de los Famosos de la «pareja de Melfi» y ex de Alejandro Estrada, dejó en shock a los seguidores debido a «la votación que hizo que fuera expulsada». Las alarmas en redes se prendieron, a lo que muchos dijeron que era un show y que era arreglado. Para Carlos Ochoa, experto en novelas «la novela para ella apenas comienza» ya que debe estar aislada en un hotel por tres días. Pero lo que la va desestabilizar es todo lo que va leer en redes sociales. Incluso, Alejandro Estrada ni nadie la recogió «como varios esperaban». Se afirma que el que está en Cartagena, le dio plazo para que ella saque sus cosas del apartamento donde convivían.

Nataly Umaña «inestable»

Alguien que hace parte de la producción del Canal identificado como «Juan Ospina TV» escribió en redes sumándose a las conjeturas de televidentes que, «faltaba un cuarto para la una de la madrugada y Nataly, sigue en consulta piscológica porque no está bien, esto no es libretiado, ni es show, no están jugando con los televidentes vuelva ella o no con Alejandro». Ospina aseveró «nosotros como producción jamás manipulamos esta situación y fue el público el que eligió» dando a entender la salida.

La mirada de Nataly Umaña, los besos finales con Melfi, dejaron ver que si es una actuación merecen el India Catalina … pero «hay miradas de amor y estos dos forjaron una relación» expresaron seguidores del espacio en las redes sociales.

Lo que viene en la Casa de los Famosos

Para Carlos Ochoa es claro que entrarán nuevos participantes o se vienen los panelistas «al estilo del formato internacional» donde podría estar una Negra Candela o alguien pesado dirimiendo y analizando lo qué ha pasado en la casa. «No llegarán ni una influencer, ni una actriz ahora generadora de contenidos para redes o su joven ‘esposo’ porque en el Canal no los quieren«. Si llegan deben ser movimientos para rating como un Alejandro Estrada o un retorno de alguien o en la baraja la llegada de la ganadora internacional mexicana. Lo cierto es que el lunes 1 de abril arderá el rating con la llegada del Desafío y los nuevos integrantes de la Casa de los Famosos Colombia.

Todo el escándalo de Umaña y Estrada, les ha generado cifras en redes aumentando sus seguidores por ejemplo plataformas como Instagram crecieron superando para ella 510.000 seguidores; mientras que para Estrada modelo de Monastery está a punto de llegar al millón de seguidores al ajustar 870.000 seguidores. Todo por el «Mercado de Lágrimas y Cachos en la Casa de los Famosos». La pregunta «la Negra Candela» juró que si salía Nataly «se dejaba de llamar la Negra Candela«.

