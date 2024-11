«Nataly Umaña puso en duda fidelidad» de Alejandro Estrada

Resumen: La actriz colombiana Nataly Umaña se vio envuelta en un escándalo en redes sociales luego de que se publicara una imagen comprometedora en su cuenta de Instagram. La imagen, que mostraba una sábana sucia con un mensaje acusatorio hacia su exesposo, Alejandro Estrada, generó gran revuelo entre los usuarios. Sin embargo, Umaña asegura que su cuenta fue hackeada y que ella no fue la responsable de la publicación. La actriz ha expresado su indignación por la situación y ha tomado medidas legales para recuperar el control de su cuenta. El incidente ha generado diversas especulaciones sobre la posible reconciliación entre Umaña y Estrada, quienes se encuentran separados desde hace un tiempo pero trabajando ella en México y él en Master Chef Celebrity.

La eliminada Nataly Umaña quiere voltear la torta de «fidelidad» y pone en duda la imagen de Alejandro Estrada.

«Mientras todos creían que yo era la ‘infiel‘ esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?«. Fue el mensaje que apareció en la historias de Nataly Umaña con sorpresa y genero una ola de tendencia y comentarios en redes sociales, la imagen al ser replicada por medios de chismes genero un hype pues era una sabana sucia. Durante varios minutos ese mensaje con Alejandro y que alguien estuvo en esas sábanas salía de la cuenta de ella y más que ya estaba en los últimos días activa, hablando de su trabajo, lujos y otros detalles de la vida en México.

Nataly alerta un hackeo

«Me hackearon, quiero que quede súper claro, todo esto es una locura, la gente quiere decir bobadas y hablar a través de mí, no fui yo la que subió eso«. Show o no Nataly Umaña, subió un video alterada con esta afirmación y explicando que no fue ella. Un de dos es que o es más marketing que posibilita atención para ella o Alejandro Estrada ahora que inicia grabaciones de Master Chef Celebrity donde en redes comparte que se encuentra aprendiendo de postres. Umaña afirma «que su equipo logro que le devolvieran la cuenta porque quieren hacerle una mala jugada» diciendo bobadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)



Alejandro Estrada disfruta primeros días de Master Chef Celebrity del Canal RCN mientras Nataly Umaña estará en México.

