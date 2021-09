Natalia París dijo que la obligaron a vacunarse

La modelo y Dj paisa Natalia París afirmó que la obligaron a ponerse la vacuna contra el covid-19 para poder viajar al exterior y «no hubo chance» de decir que no.

Recordemos que París generó polémica luego de rechazar la vacuna y anunciar que se quería poner el biólogo contra el coronavirus.

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, la modelo aseguró que para lograr hacer sus toques y salir del país tuvo que recibir una de las dosis contra el virus, no afirmó cual biólogo le pusieron.

«Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país», aseguró París.

En dicho programa la modelo afirmó que tiene su noviazgo lejos de los medios de comunicación. Natalia París contó que se encuentra bastante enamorada de su manager Rafael Duarte.

Natalia París obligada a vacunarse