Natalia Durán apareció en la televisión colombiana desde que era muy joven y encantó a todos con su gran talento, pero tuvo que darle una pausa a su vida profesional luego de que empezara a presentar varios quebrantos de salud. Luego de varios años, Natalia Durán reveló la gran noticia que muchos de sus fanáticos estaban esperando.

Natalia Durán ha utilizado sus redes sociales para evidenciar la importancia de asistir a los chequeos médicos y estar pendientes de las señales que dé el propio cuerpo, además de llevar una vida sana y alimentación balanceada.

Muchos han sido testigos del doloroso proceso que atravesó al ser diagnosticada con cáncer de tiroides luego de haber presentado síntomas del Síndrome de Asia.

A través de una entrevista que le dio a la Revista Vea, la actriz reveló que se enteró hace algunos meses de la noticia.

“Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis. Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse, de cómo la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, afirmó Natalia Durán.

Sin embargo, la celebración no es completa, “no hemos celebrado porque tenemos resultados pendientes. Tal vez mi hija y yo nos pusimos a llorar y mis otros dos hijos se pusieron contentos…No celebramos, pero dijimos, ‘vamos bien, por buen camino’, si no estoy mal, han sido dos años, tres cirugías y yodoterapia en total…”, terminó por decir Natalia Durán, añadiendo que deberá estar atenta a cualquier cambio que le pueda dar un indicio de que volvió

