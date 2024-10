La Nasa compartió sorprendentes imágenes de una silueta en forma de ‘árbol de Navidad’ por parte de una nebulosa.

La imagen fue nombrada como ‘Cúmulo de Árboles de Navidad’, tomada por un telescopio del Observatorio Chandra.

El telescopio está diseñado para detectar emisiones de rayos X de regiones del universo, que busca supernovas, galaxias y material al rededor de hoyos negros.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

La nebulosa está conformada por estrellas jóvenes entre uno a cinco millones de años. Esta maravilla del espació está a 2.500 años luz de la Tierra.

El ‘árbol de Navidad’ o NGC 2264 se hizo viral en redes sociales, en donde internautas comentan su belleza.

For even more information about the Christmas Tree Cluster, visit us at: https://t.co/c2Y5LiD7yp pic.twitter.com/01v0CHU3oO

— Chandra Observatory (@chandraxray) December 20, 2023