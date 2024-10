Riad (Arabia Saudí), 13 ene (EFE).- El español Nani Roma (Ford), que vuelve este Dakar 2024 a la gran competición de los rallies tras perderse la pasada edición por un cáncer de vejiga, aseguró que así como "una carrera no la gana sólo el piloto", un cáncer no se supera "sólo", sino con un equipo que, en su caso, "se ha encontrado" por el camino y que es "buenísimo".

"He tenido la suerte de rodearme de un equipo buenísimo. Como en las carreras, al final un piloto no gana sólo, sino con un gran equipo. Yo creo que lo he ganado -en referencia a la batalla contra el cáncer- con un gran equipo que he tenido la suerte de encontrarme", explicó Roma en una entrevista con la Agencia EFE en la que dijo querer volver a intentar ganar el Dakar.

Roma (Folguerolas -Barcelona-, 1972), dos veces campeón del rey de los rallies, bromeó con que en 2004 ganó la competición en motos y en 2014 en coches, por lo que en 2024 le debería tocar ganar de nuevo: "De hecho, aún no hemos terminado, aún puede pasar de todo", dijo el catalán, que desde la enfermedad sufrida comentó que relativiza mucho más todo lo que le ocurre, consciente de que lo próximo que venga será "un premio".

Construir un "supercoche" para el Dakar

No obstante, a Roma no se le ha olvidado el lado deportivo y vuelve al Dakar con la mirada puesta en los próximos años, puesto que este 2024 debe servir de aprendizaje a Ford, un equipo en construcción y que contará con un nuevo vehículo en 2025 cuyos primeros detalles se mostrarán este mismo domingo en el 'rest day' del Dakar.

"El siguiente objetivo es ayudar a construir un supercoche para el Dakar, ese es el objetivo. Hemos venido aquí a intentar ganar el Dakar y me gustaría volverlo a intentar. De hecho, me tocaba este año, porque hace veinte años lo gané en moto, hace diez en coches y en 2024 tenía que volver a ganar", apuntó Roma.

Así, el catalán, que está décimo tercero en la clasificación a dos horas y siete minutos de su compatriota Carlos Sainz (Audi), explicó que retomó el Dakar con nervios, como en las pasadas 27 ediciones que disputó, "pero todo va muy rápido, se acelera todo mucho y desde el primer día es todo una aceleración".

"A veces cuando mi hijo corre carreras de motocross y me dice que está nervioso, le hago mirar a la cara a todos los chavales de la parrilla y recordarle que están como él, preparados para algo importante. Si no sientes esto, no puedes competir", precisó el catalán, que sintió "una emoción grande" al poder volver a luchar por el Touareg.

Sobre su nivel en el primer año con Ford, dijo que están compitiendo bien, "el equipo está aprendiendo muchísimas cosas que van a servir muchísimo para el futuro y, por tanto, está siendo un Dakar muy positivo para todos".

"Ford y yo nos hemos encontrado en un camino en el que la situación era buena para todos. Ford quería empezar con este coche para aprender y su inteligencia ha sido que el año que viene vamos a llegar con el coche nuevo, por lo que si tienes que aprender de inicio con un coche nuevo y además con la complejidad del Dakar son dos problemas en un mismo año", incidió el catalán.

Volver a competir

Preguntado por el momento en el que le dijeron que podría volver a competir, Roma expuso que "nunca" le dijeron nada de poder volver a rodar en coches de alta competición y destacó que los médicos nunca habían tratado un caso como el suyo.

"La verdad es que confiaban en mí, a veces veían mucha locura, pero yo les digo 'si estuvierais dentro de un coche de carreras aún veríais lo maravillosos y lo buenos que sois con el trabajo que habéis hecho porque aguantar horas aquí impactando y todo… mi cuerpo está perfecto'. No me lo han dicho nunca. Yo mismo me marqué este objetivo y al final el cuerpo es el que te da señales", señaló Roma.

Así, sostuvo que el cuerpo "avisa" y "da a alarmas" porque es "inteligente" y en los últimos meses le "daba señales de que podía volver… y hasta hace unos días", reconoció el barcelonés, que subrayó que esta es la mayor victoria de su vida y que todo lo que viene ahora "es un premio".

"A mí a partir de ahora no me verás enfadado, descontento igual, pero no enfadado porque todo lo que viene ahora es un premio", subrayó Roma.

La mejor victoria de su vida

Así, insistió en que de esta experiencia él saca muchas lecciones importantes, como "lo vulnerables que somos" las personas: "El cáncer que yo tuve es de gente que fuma y yo no he fumado en mi vida. Te sientes no sabiendo por qué te han pasado las cosas y eso me da mucha rabia", aseveró el doble campeón del Dakar.

Por ello, dijo que aprendió "a valorar las cosas, a relativizar todo, a verlo con una perspectiva distinta", ya que la palabra 'cáncer' "impacta y en un segundo la vida te cambia".

Por último, preguntado por cuál sería su mensaje de ánimo a todas aquellas personas enfermas que se han visto reflejadas en él en los últimos días, incidió en que no querría frivolizar con el tema, porque es muy complicado, pero subrayó: "Si a alguien le puede ayudar pensar el cómo he atacado la enfermedad, marcándome un objetivo, teniendo la suerte de tener a una familia maravillosa a mi lado y tener a unos profesionales que son una pasada…".

Además, comentó que en España "tenemos unos sanitarios que son maravillosos" y concluyó resaltando que tuvo "la suerte" de rodearse de un equipo "buenísimo".

Carlos Rosique

Por: EFE