«No vamos a tener dinero para producir papa»: Nairo Quintana habló sobre la difícil situación de los campesinos

En un a entrevista con W Radio, el ciclista colombiano Nairo Quintana, se refirió a la situación actual del país, referente al alto costo de la papa y la problemática que ha traído consigo este incremento para los campesinos.

Según indicó, esta situación le ha generado tanto malestar que incluso decidió dejar de grabar comerciales o hacer campañas con el Ministro de Agricultura. “Sigo siendo campesino, sigo cultivado. Ahora no solo papa, también estamos sembrando y vendiendo café. Me decepciona y es una pregunta que deben hacerle al ministro de Agricultura y al presidente. Por eso he dejado a un lado las publicidades con el ministerio y las colaboraciones que había”, expresó Nairo Quintana a W Radio.

Además, se refirió al tema del costo de los insumos que utilizan ellos para cultivar la papa, pues también incrementaron de forma significativa, lo que influye directamente en el costo final del cultivo.

“Los insumos subieron un 300 %. No puede ser que suban eso y que los aranceles no sean aprovechables para el país. Revisen de dónde vienen los insumos, quien los provee y por qué han alzado los precios un 300 % se van a dar cuenta que detrás de esto hay un problema político gravísimo. Ahora los campesinos no vamos a tener el dinero para comprar los insumos y producir papa”, aseguró Nairo Quintana.

Finalmente, el ciclista colombiano expresó que con este incremento en el precio, al país le saldrá más económico importar la papa que producirla, por lo que los campesinos se verán muy afectados.

“Ahora los campesinos no tenemos cómo sembrar o producir estos productos. Con esta subida de los insumos, quién nos va a comprar. Quién va a tener el músculo financiero para producir papa, cuando seguramente nos va a llegar papa mucho más barata de Estados Unidos, Bélgica y Holanda”, concluyó Nairo Quintana.

