El precandidato a la presidencia, Carlos Amaya, anunció el pasado martes, que recibió el apoyo del ciclista Nairo Quintana en su campaña para llegar a la Casa de Nariño.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que aparece el precandidato junto a Quintana, Amaya agradeció al pedalista por unirse a su intención de ser dirigente del país. «Tu lucha y ejemplo de superación han engrandecido este país. Juntos, con la ayuda de Dios y todos y cada uno de los colombianos y colombianas haremos historia el próximo 13 de marzo», fue el escrito con el que Carlos Amaya acompañó el video.

En las imágenes, Nairo Quintana manifestó que: “Hoy, estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy, entrego esta bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país”.

“Parcero querido, con toda, no hay lucha imposible”, le respondió el precandidato de la Centro Esperanza.

Precisamente este miércoles 02 de febrero, Carlos Amaya inscribirá su precandidatura, al igual que Alejandro Gaviria, mientras que el jueves lo hará Juan Fernando Cristo y el viernes Sergio Fajardo.

Este es el video de Nairo Quintana y Carlos Amaya

Gracias @NairoQuinCo por tu apoyo. Tu lucha y ejemplo de superación han engrandecido este país. Juntos, con la ayuda de Dios y todos y cada uno de los colombianos y colombianas haremos historia el próximo 13 de marzo.#NoHayLuchaImposible pic.twitter.com/waLV3lKc98 — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) February 1, 2022

