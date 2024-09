¡Nadie les da respuesta! Viejo alcantarillado en San Javier genera daños y enfermedades

Minuto30.com .- Habitantes de San Javier El socorro están desesperados y no encuentran respuestas en ninguna parte. Un viejo alcantarillado está provocando agrietamientos en las viviendas y enfermedades a sus ocupantes.

Según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30.com, un alcantarillado construido en 1987 estaría colapsando en San Javier provocando daños en las viviendas, y el rebosamiento de las aguas negras que salen por el patios de una de las casas, generando malos olores, plagas y enfermedades.

Según el denunciante «EPM no quiere atender la denuncia pues el alcantarillado fue hecho por la alcaldía en 1987».

Cuentan los habitantes del sector que «el alcantarillado en mal estado y ya esta generando agrietamiento, y movimientos en los cimientos de varias viviendas».

Agregan que «por el patio de una de las casas se están saliendo las aguas negras (excremento) y nos tiene afectados por el olor y los zancudos y no permite el ingreso a la vivienda, por lo que han tenido que poner tablones»

Dicen que se han dirigido a las entidades correspondientes y hasta el momento no les han dado solución; y para colmo les dicen que vayan a un lado y a otro sin recibir respuesta alguna.

Han acudido a sanidad, al DAGRD, así como a EPM y «nadie tiene que ver» con el tema, cuentan los denunciantes.

La Junta de Acción Comunal de El Socorro elaboró una carta y adjuntó las firmas de los afectados, para hacerla llegar tanto al municipio como a EPM » de eso hace como un mes y hasta el día de hoy no nos dan respuesta y le pedimos copia de la carta y la respuesta es que no la tienen», por lo que no se sabe si la misiva si llegó a las entidades.

Narra el denunciante que «El fin de semana se acercó al lugar el inspector de Policía», quien al ver el estado de las casas les dijo a los habitantes del sector que «entramos en alerta roja por riesgo se deslizamiento porque el patio de una vivienda ya empezó a ceder» pero de ahí no pasan

La afectación se da en la calle 47b # 102b 46, San Javier El socorro Comuna 13.