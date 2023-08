Nacional jugaría con nómina alterna contra el Cali

in

Atlético Nacional presentaría una nómina alterna para su partido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2023 ante el Deportivo Cali en condición de visitante.

Aunque la nómina de convocados para viajar a Cali no ha sido revelada por parte del club verdolaga, se ha conocido que William el ‘cariño’ Amaral estaría pensando en usar una nómina mixta.

La razón es clara, Atlético Nacional jugará su partido de vuelta de la Copa Conmebol Libertadores el jueves 10 de agosto y estaría considerando la posibilidad de proteger la plantilla titular para ese partido, clave en las aspiraciones del título internacional.

Otro hecho que no se ha revelado hasta el momento es la presencia o no de Kevin Mier, quien no ha jugado los últimos partidos con el ‘Rey de copas’ por una ‘fatiga muscular’.

Quien sigue ausente es Dorlan Pabón por una lesión en el sóleo que lo alejará por lo menos dos semanas más.

El que ya se encuentra recuperado y entrenando con el equipo es Andrés Felipe Román, sin embargo, pese a haber recibido el alta médica, no se ha establecido cuando estaría listo para entrar en la alta competencia.

A través de las redes sociales los hinchas piden la convocatoria de Román lo más pronto posible ante algunas dudas que genera Édier Ocampo en la defensa verdolaga.

El duelo de verdes se jugará este domingo 6 de agosto en el estadio del Cali. Al compromiso el verde llega noveno con 4 puntos de 6 disputados, producto del empate contra Once Caldas y la victoria contra Jaguares de Córdoba.

Mientras tanto los verdes del Valle del Cauca llegan en la casilla 14 de la tabla, también con dos partidos disputados y con tres puntos producto de su victoria contra 2-0 contra el Pereira en condición de visitante y la estruendosa derrota 4-0 contra el Once Caldas.

