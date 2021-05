Nacional de Uruguay no quiere jugar, pero Atlético Nacional insiste en que habrá partido

Minuto30.com- Nacional de Uruguay no quiere jugar el partido de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional.

La delegación ‘charrúa’ argumenta que no hay garantías para que se dispute este compromiso, que está pactado para este miércoles a las 9:00 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Según versiones de prensa, los jugadores del ‘Decano’ solo saldrán del hotel para tomar un vuelo de retorno hacia Montevideo.

Por su parte, en Atlético Nacional manifiestan que el juego sigue en pie, tal y como está previsto y por ende saldrán con normalidad hacia el escenario deportivo.

Entre tanto, el secretario de gobierno de Pereira manifestó que la seguridad está garantizada para que el partido se realice como está estipulado.

Sin embargo, en varios sectores de la ‘Perla del Otún’ se realizan protestas, en las que sus protagonistas anuncian que «hoy futbol no se juega», lo que crea un manto de incertidumbre sobre el normal desarrollo del encuentro deportivo entre el ‘Verde’ y Nacional de Uruguay,

Por: @Jaider_Escobar

Atención: Nacional le acaba de avisar a la Conmebol que no juega el partido. No hay garantías y así lo siente la delegación del Tricolor. Nacional solo sale del hotel para trasladarse al aeropuerto. José Fuentes me confirmó la información! @Sport890

— Mauro Mas (@MauroMas28) May 12, 2021