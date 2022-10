[VIDEO] ¡Ganar o ganar! Nacional y sus cuentas para la última fecha

in

Luego del triunfo de Independiente Medellín 2-1 sobre Millonarios, solo quedan seis cupos que disputarán 11 equipos en el cierre de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay.

Águilas Doradas y el DIM son los únicos dos clasificados, el resto de los clubes que aún tienen posibilidades deberán pelear ese cupo el próximo domingo, 30 de octubre, desde las 4:00 de la tarde.

Así las cosas, a Atlético Nacional solo le sirve ganarle a La Equidad, pues con el empate terminaría dependiendo de varios resultados.

Si el verde iguala, se le deben dar tres de las siguientes variables:

– Que América de Cali no pierda y si pierde que lo haga goleado para ser superiores en diferencia de gol.

– Que Once Caldas o Millonarios pierdan y que Junior de Barranquilla no gane.

De esta forma, si se cumplen tres de estas cuatro variables, el actual campeón de Colombia clasificará con el empate. Cabe mencionar que una caída en el Atanasio lo elimina automáticamente.