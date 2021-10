Necesita ayuda, Nacho Vidal reveló que tiene disfunción eréctil

Ignacio Jordà González, conocido en el mundo del cine para adultos como Nacho Vidal, dio a conocer a través de sus redes sociales que a los «48 años empiezo a sentir una disfunción eréctil”.

El actor compartió con sus 575 mil seguidores de Instagram una grabación con la que daba a conocer su ‘problema’, “Este video va a sonar un poquito raro, pero es necesario que lo haga sobretodo para mí”, comenzó diciendo en la publicación que supera las 50 mil reproducciones.

“He probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas. Nada funciona. Me gustaría tomar una alternativa (…) Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos que sean necesarios y vamos a ver si levantamos al Vidal de 18 años”, señaló y pidió a quienes lo puedan colaborar escribirle un mensaje directo en Instagram.

«Hago un llamado a quien me pueda ayudar, lo he probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas y nada me ha funcionado (…) Es volver a tener un miembro duro», recalcó Nacho Vidal.

Nacho Vidal: ‘Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil’