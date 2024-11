'Muy grosero': Revelan audios que el canadiense le envió a Laura Isabel, joven encontrada en una maleta en Medellín

El caso de Laura Isabel, mantiene consternado al país, pues la joven de tan solo 20 años fue encontrada muerta y en una maleta.

Este caso de feminicidio se le atribuye a su pareja, un hombre canadiense identificado como Jesse Gilbert Wiseman.

Laura, estaba desaparecida desde el 31 de enero y su cuerpo fue encontrado el 10 de febrero en una casa en Boston.

El alcalde de Medellín, lamentó la noticia, pero además dijo que este extranjero ya habría salido del país por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Sigue pasando el tiempo y existen más detalles sobre esta muerte.

En las últimas horas se ha conocido un audio que el extranjero le habría enviado a Laura Isabel, el día que se encontró con ella.

Esta pareja se conoció a finales del año 2023, y al parecer Laura se salió de su trabajo pues estaría recibiendo ayuda económica de Wiseman, quien era su pareja.

La joven era madre de una bebé de tres años.

¿Qué decía el audio del canadiense para Laura Isabel?

El español de Jesse no era el mejor, pero al escuchar el audio se pudo sentir bastante enojado.

«Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate». Se escucha decir al extranjero con todo grosero.

Este sujeto está siendo buscado por las autoridades, pues la investigación sigue para que la muerte de la joven no quede impune.

