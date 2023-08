Música: Cultura Profética regresa a Medellín y esta vez es una fiesta reggae

Todo esta listo para vivir lo que los fanáticos del raggae han bautizado «La Fiesta» que esta vez contará con Cultura Profética de Puerto Rico.

Los ganadores del Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Alternativa, Cultura Profética por fin se presentarán en Medellín y gracias al apoyo de muchos fans, quienes esperaron un año para vivir este concierto. Esta vez los empresarios quisieron premiar a quienes el año anterior se quedaron esperándolos y han sumado dos grupos más para que esta sea «La Fiesta Raggae más grande» que se ha hecho en Medellín. El escenario elegido es Plaza Mayor, que tendrá las puertas abiertas este sábado 26 de agosto con la premisa que la buena música es parte de su programación con Cultura Profética, Providencia de Medallo, Mareana y Mabilan del Chocó donde los puertorriqueños se han destacado por llevar su inspiración a favor del amor y la libertad, llegando así a millones de personas con sus creaciones espontáneas y con gran valor desde 1996. Con este cartel poderoso sonarán éxitos como «Ilegal«, «La complicidad«, «Saca«, «Caracoles» además de «Prende y Sorprende» entre otros. Lo que los tiene muy emocionados no es solo tocar con bandas colombianas este 26 de agosto sino que “Medellín se ha vuelto un destino turístico para los puertorriqueños. Donde la mayoría sus amigos se escaparán este fin de semana por la gran Fiesta y destino turístico que es la capital antioqueña».

CARACOLES UN CLÁSICO / CULTURA PROFÉTICA



El Dato: La idea es cantar hasta el amanecer y para Cultura Profética hay una deuda con los paisas y es que aún no han oído la versión en vivo de «Solo Un Eco» que estaba listo para sonar hace un año y ahora si lo bailarán con un canto de celebración por el reggae. Para que nadie se quede sin verlo los empresarios han dispuesto localidades con precios especiales no cuentan desde Plaza Mayor Medellín. *Es un show totalmente renovado diferente al del año pasado que no se dio por lo que no se arrepentirán dice ellos sumados a las bandas de Colombia.

PROVIDENCIA DE MEDELLÍN ESTA LISTA PARA UNA NOCHE REGGAE Y FIESTA

MABILAN QUIERE SENTIRSE EN LA CASA CON SU PROPUESTA MUSICAL

Lee más noticias de entretenimiento.