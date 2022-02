Tras anunciar que le quedaban dos meses de vida, murió reconocida actriz

La actriz Isabel Torres había revelado que le dieron algunos días de vida por lo que hizo un video para despedirse de sus fans. En el mes de noviembre de 2021 la mujer aseguró que le quedaban dos meses de vida tras estar en delicado estado de salud.

A través de un video la protagonista de la serie ‘Veneno’ anunció que su estado salud eera delicado, ya que el cáncer de pulmón que sufría se había extendido a todo el cuerpo de forma irreversible.

«Mi último video…», escribió a modo de título bajo el desgarrador clip de despedida que colgó en las redes la actriz española.

En la grabación afirmaba que era último video “porque he estado muy malita (…) He tenido más de metástasis en los huesos y por eso estoy ingresada en el hospital. En principio me han dado 2 meses de vida, vamos a ver si lo supero bien y si no lo supero pues también. La vida es así”, expresó.

Hace pocas horas, a través de una publicación en su cuenta de Instagram anunciaron su muerte.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, se puede leer en la cuenta de dicha red sociales.