Murió la abuelita de 87 años tras meterse a un incendio por salvar a sus tres nietas

El Carmen de Bolívar fue escenario de una conmovedora historia, tras meterse en la humareda de una casa en llamas donde estaban encerradas sus tres nietas, la abuelita de 87 años les salvó la vida a las menores, y en el triste desenlace, perdió la suya.

Martina del Socorro Martínez, una mujer valiente de 87 años, salvo la vida de sus 3 nietas de entre 6 y 4 años, las cuales quedaron atrapadas en un incendio ocurrido en su casa.

Familiares, vecinos y cercanos recuerdan a la mujer como una campesina laboriosa, bondadosa y valiente.

Según sus allegados, “ella daba todo por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos y por su casa”.

Además, destacan de este hecho la agilidad y lucidez con la que la mujer enfrentó este suceso en medio de la humareda y el calor.

“A mí no me extrañó cuando me dijeron que ella se metió», señaló Astrid, una de sus nietas mayores.

Complementó la nieta: «Obviamente, en la desesperación ella quería apagar su casa, ella no quería que su casa se quemara”

Esta abuelita desafió a las llamas salvó de un incendio a sus tres pequeñas nietas.

Lamentablemente, las graves quemaduras y heridas que sufrió le ocasionaron la muerte.

¿Qué dicen los allegados?

Jairo Alfonso Hernández, hijo de Martina, señala que “A raíz de eso le vino la muerte a mi mamá, porque quiso hacer algo para que su vivienda no se quemara”.

Reiteró que esta abuelita “dio un ejemplo, que hizo un sacrificio para poner a salvo lo que le pertenecía, pensando solo en la familia”.

Habitantes y vecinos del sector del Carmen de Bolívar , como Luis José Díaz, sostuvieron que “era muy buena con su familia y también con sus vecinos”.

“Era una señora muy humilde, muy amigable, con todo el mundo era igual”, afirmó por su parte Angélica Martínez, conocida de la mujer mayor.

Además, agregó “no todo el mundo de pronto en ese momento es capaz de salvar la vida de otra persona, y ella lo hizo”.

Aunque su familia no quería ninguna publicación mediática sobre el acto heroico de la abuelita en el rescate de sus tres pequeñas nietas, su sepelio fue una masiva manifestación de gratitud.

