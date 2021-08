¿Qué le parece? Multimillonario dejó sin herencia a su familia por dejársela a su amante

El pasado 5 de junio, falleció el multimillonario Richard Robinson, presidente de la editorial Scholastic, a sus 85 años de edad y de forma repentina. Pero lo que causó conmoción tras su muerte, fue la noticia de la repartición de su herencia, pues Robinson decidió dejar por fuera de su testamento a su familia dejándole todo a quien al parecer, era su amante.

Los allegados a Robinson quedaron sorprendidos al descubrir que el hombre había dejado por fuera de la repartición de su herencia a su exesposa, hijos y hermanos.

Al llamado de la lectura del testamento solo fue llamada Iole Lucchese, una mujer de 54 años que no era conocida por la mayoría de su familia hasta ese momento.

Ben Robinson, uno de los hijos del multimillonario, comentó al medio The Wall Street Journal, que Iole Lucchese, la mujer que recibió la herencia, mantenía una relación extramarital con su padre durante varios años. En el testamento, redactado en 2018, el hombre describió a Lucchese como su «socia y amiga más cercana», por lo que le entregó todos sus bienes y 1.200 millones de dólares, equivalente a casi 5 billones de pesos colombianos.

La decisión del falló dejó tan consternados a sus familiares, quienes tendrían pensado tomar acciones legales en contra de la mujer.

