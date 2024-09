Multarían a Yeferson Cossio «por publicidad engañosa» en un proceso que la Super Intendencia de Sociedades le abrió desde 2023.

Fue el año anterior donde la SIC le echó el ojo a Yeferson Cossio por un caso de una publicidad considerada engañosa. Motivo por el cual el paisa en caso de ser culpable, deberá pagar alrededor de $2.320 millones de pesos. Fue 13 de julio de 2023, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado que emprendería investigaciones «por presunta publicidad engañosa» en contra de cuatro empresas lideradas por influenciadores colombianos.

Hecho que desató una «polémica» de acusaciones entre ellos mismos, al decir que unos habían hecho que internautas invirtieran en negocios y perdieron su dinero. Para la SIC, los influenciadores al hacer publicidades donde «no entregan a sus seguidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los productos que cada uno promociona».

Habla Yeferson

«Bueno, todo el día había ignorado el tema del show mediático que han estado haciendo con la SIC, que me están investigando por una publicidad engañosa. Eso es tema viejo, se me hace raro que hasta ahora haya salido. Mis abogados están en frente de mi defensa porque pues no es nada como ellos dicen (la SIC). Aquí no fue un error, yo sí he cometido errores. Al principio cuando estaba empezando por falta de información los hacía, pero este no fue el caso. Si por X o Y motivo después de defensa y todo eso la SIC decide que infringí las normas y me toca pagar una multa pues nada, se acata la ley se levanta la cabeza y con todo el amor del mundo se continúa” expresó Yeferson Cossio en un largo video en sus historias de instagram.

Yeferson Cossio se cansó de demandas, falsas acusaciones y señalamientos

Grupo Cossio S.A.S. sería la razón social investigada por «un método que enseñaba a seguidores a ganar dinero en sus redes sociales. De acuerdo a la SIC este curso podría inducir a error a los consumidores respecto de los resultados que se lograrían al realizar ese curso de formación». Garantizando que tendrían los mismos resultados de él. Ya que una vez en videos alardeaba de sus métricas en el 2012 donde aseguraba que, «$750 mil dólares era su sueldo mensual, lo que equivale casi hoy en día a más de $2.929 millones de pesos colombianos. Luego, reveló que en el mejor mes había logrado $1.4 millones de dólares solamente en Facebook». Reseñado en varios medios donde Yeferson Cossio, alardeó desglosando que sumando los millones de seguidores de cada red social que superan más de 53 millones le dan esos dividendos millonarios.

Las cuentas de Cossio

Al influencer le gusta en redes hacer cuentas de sus lujos en redes sociales. Recientemente, compartió un video sobre lo que le vale tener una Camioneta Cadillac mensualmente y mantenerla con todos los fierros, gasolina, seguros, gastos ocasionales además de detallitos. De ahí que siempre esté en la mira de la SIC y ojos que le siguen sus pasos.

