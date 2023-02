Mujeres en Bogotá se encadenan y hacen huelga de hambre para evitar demolición de un parque

La mañana del martes siete de febrero, alrededor de 100 integrantes de la comunidad, salieron a protestar en la Carrera 69 con Calle 9, sentido norte – sur, para pedir que no sea demolido el único parque del barrio Marsella de la localidad de Kennedy en Bogotá.

Diego Cancino, concejal de Bogotá, aseguró que: “Así está el barrio Marsella. Le mandaron más de 60 antimotines a un grupo de vecinos de la tercera edad y jóvenes del barrio, que lo único que piden es que no les demuelan el parque natural que tienen en el barrio. El Distrito no aprecia el diálogo, eligió de nuevo la violencia”, denunció.

La comunidad informó que ante la represión del ESMAD, algunas mujeres violentadas, se declararon en huelga de hambre para defender el parque.

“Mujeres violentadas por la Alcaldía de @ClaudiaLopez se encadenan y se declaran en huelga de hambre barrio Marsella en defensa de su parque y ante la represión del ESMAD”, escribió en Twitter un usuario identificado como @CantorWerner, al compartir un video.

Mujeres violentadas por la Alcaldía de @ClaudiaLopez se encadenan y se declaran en huelga de hambre barrio Marsella en defensa de su parque y ante la represión del ESMAD. @NoticiasUno @CMILANOTICIA @jcuestanovoa @petrogustavo @Citytv @GustavoBolivar pic.twitter.com/Lv1FOgDnhC — Jaguar (@CantorWerner) February 7, 2023

“Estoy en el parque La Paz, defendiendo el derecho a este ambiente, defendiendo el derecho de mi comunidad y me declaro en huelga de hambre, si acá me sacan, me sacan muerta porque no voy a permitir que talen estos árboles y que sigan pasando por encima de mi comunidad. Nosotros estábamos pacíficamente y ellos nos arremetieron contra mis vecinas de edad y todo. No es justo que hagan todo esto”, dijo la mujer que aparece encadenada en el video.

