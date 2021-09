Mujer que había solicitado la eutanasia, se quitó la vida en un hotel

El pasado fin de semana, una mujer se suicidó en la habitación de un hotel en Madrid, España, luego de haber solicitado la eutanasia durante varios años, debido a una enfermedad que afrontaba desde que tenía 14 años, y a la cual se sumó un cáncer invasivo de vejiga de alto grado, según informó El País de España.

El diario español informó que la mujer, quine padecía de una patología crónica osteomuscular incurable y agravada por su intolerancia a los opioides, recurrió a una sustancia que guardaba para quitarse la vida.

“El pasado domingo, día 19, esta mujer abrió aquel cajón, reservó una habitación en un hotel de Madrid y se quitó la vida”, informó el medio este jueves.

El pasado 3 de septiembre, la fallecida le había revelado al medio citado que se había enfrentado a muchas trabajas en su proceso del derecho a morir dignamente, en concordancia con lo establecido en una nueva ley en España, que entró en vigencia el pasado 25 de junio.

“Solo unos días después, el 7 de julio, acudió a la consulta de su médica de referencia en el hospital Gómez Ulla de Madrid y le pidió que la ayudara a morir. La doctora le dijo en principio que sí, pero 48 horas después la llamó para comunicarle que se había declarado objetora de conciencia”, señaló el diario.

Inicialmente, fue valorada por un médico, quien consideró que «no cumplía los criterios” para recibir la eutanasia.

Al respecto, la fallecida se quejó de la respuesta del hospital. “Es violento pensar: ‘Me estoy suicidando’. Yo no quiero eso. No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar”, le dijo la mujer al medio de comunicación.

