Una madre fue abandonada por su hija en un aeropuerto en Utah, Estados Unidos, lo que la llevó a grabar un video en modo selfie expresando su tristeza y enfado.

La señora comienza diciendo que: “Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto aquí en Utah. Se olvidó de que la iba a visitar. Se fue con sus amigas a cenar y me dejó aquí”.

El video se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones.

La mujer reflejaba su profunda decepción y dolor. «A mí nunca se me olvidó ella en alguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, y a mí no se me olvidaba a ella. Nunca se me olvidó. Me da tristeza porque no creía que me fuera a pasar a mí, menos de ella», agregó la madre.

Algunos usuarios expresaron compasión hacia la madre, diciendo que «pobre señora. Traten bien a sus madres, las mamás son sagradas, de ellas venimos al mundo, sufren para que nuestra vida llegue como para andar haciéndoles estas cosas”.

Mientras que otros criticaron la decisión de hacer público el problema familiar.

“Arregle sus problemas en privado, señora”, “Tómese un Uber, señora”; “Si tu hija ni le interesa que se olvidó de usted imagínate a nosotros”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la madre se reencontró con su hija.

