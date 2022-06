La mujer extranjera que se robó la bebé en Bello dijo que la iría a usar para pedir limosnas

in

El pasado martes 31 de mayo, una mujer, fue señalada de robarle con engaños la bebé a una mujer indígena al interior de un centro comercial en Bello.

El argumento que entregó la mujer

El hecho causó revuelo en redes sociales y un despliegue de operativos policiales que integraron la investigación para dar con el paradero de esta mujer, incluso, las autoridades ofrecieron hasta $45 millones en recompensa a quien diera información que permitiera el rescate de la bebé y la captura de la presunta delincuente.

Sin embargo, debido a tanta presión, la mujer por su propia voluntad, llegó hasta las instalaciones del mismo centro comercial y se acercó a los guardas de seguridad para hacer la entrega de la bebé. Ellos llamaron a la Policía quienes de inmediato llegaron al sitio y fue el mismo comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Javier Josué Martín, quien reveló la justificación que dio la mujer por lo sucedido.

«Realmente obedecía, dentro de las hipótesis, a alguna cuestión personal, en algún momento ella decía que ella quería tener un hijo pero que no había tenido la posibilidad, decía una cantidad de cosas, que la había tomado prestada para la mendicidad, que la mamá le había hecho un gesto (como no habla español), entonces que ella entendió que si, que se la llevara, eso es absurdo; que haya sido para sacarla del país, no lo descartamos. Todo es objeto de investigación», indicó el General.

Y añadió, «ahí dijo varias cosas, la verdad es que ante esto se queda sin argumentos y cualquier cosa tiene que decir para justificar una fechoría tan absurda como esta».

Al momento de la publicación de esta nota la mujer de 19 años de edad y de nacionalidad extranjera, seguía a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a la espera de las audiencias.

