Joven rescató a perrito que fue amarrado a un taxi en Cartagena: ‘Arturito está enfermo y merece ser amado’

En redes sociales se hizo viral una denuncia de un nuevo caso de maltrato animal, ahora en la ciudad de Cartagena, donde una mujer presenció cómo un perrito fue arrastrado con una soga en el cuello por la carretera mientras estaba amarrado de un taxi.

La joven cartagenera compartió la denuncia en Instagram, y en dicha publicación asegura que este doloroso caso se dio en la madrugada del pasado domingo 7 de agosto y que ella misma vio el taxi en el sector de Villa Estrella que llevaba a un perro amarrado con una soga en el cuello, por lo que decidió enfrentar a estas personas, para que subieran al perro al carro, pero obtuvo una respuesta negativa, donde le afirmaron que iban a abandonar al perrito.

Fue entonces, cuando soltaron al perro de la soga para abandonarlo y arrancaron en el taxi, dejándolo atrás. Es entonces cuando ella decide agarrarlo y llevarlo hasta una clínica veterinaria porque tenía algunas heridas.

Esta noble mujer, llamó al perrito rescatado ‘Arturito’, y aunque su intención es ayudarlo a que esté mejor, lo cierto es que tiene bastantes problemas de salud.

«Hola amiguitos en la madrugada del día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de vivir otra vez, unos desalmados me traían amarrado en un carro y me venían arrastrando justo por la vía del pozon por que decidieron abandonarme, gracias a unas personas que vieron lo que me estaban haciendo me soltaron, ahora me tienen hospitalizado en mascoclinica y ya han pagado todo hasta el martes, pero después de ahí se ha de complicar un poquito por qué tengo muchas cosas, anemia, heridas, lleno de gusanos y garrapatas, estoy sin dientes, y el martes salen todos resultados y de ahí sabré qué enfermedad tengo, necesito bañarme y además un hogar de paso, les pido que ustedes también me ayuden por favor Tengo muchas ganas de vivir, ser amado y dar mucho amor. Me llamaron arturito». Escribió en Instagram junto a la foto del perrito.

