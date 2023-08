¡La dejaron ‘pelada’! Mujer pidió una pizza a domicilio y le desocuparon la cuenta

Una mujer residente del barrio Chapinero, en Bogotá, fue víctima de un robo luego de que se antojara de pedir una pizza a domicilio y terminara estafada.

De acuerdo con la denuncia, la mujer se antojó de pedir a domicilio su cena y sobre las 7:00 p.m. de este jueves solicitó el servicio a un local de la carrera 7a.

La mujer recibió la orden dos horas después, y lo pagaría con su tarjeta de débito, por lo que se la dio al domiciliario para que realizara el cobro.

«Lo único raro que noté fue que el domiciliario me hablaba mucho, me imagino para distraerme. No revisé porque pensé que el señor me había regresado mi tarjeta débito, pero después me desocuparon la cuenta», dijo la víctima.

Según la denuncia, recibió su pedido a las 9:00 p.m. y tiempo después, comenzó a recibir notificaciones por más de seis compras, en un bar ubicado en la calle 85, zona rosa de la capital.

El hurto ascendería los dos millones de pesos, por lo que las autoridades se encuentran investigando los hechos para dar con el responsable.

Asimismo, las autoridades recomiendan a las personas estar muy alertas de sus objetos personales, con el fin de evitar las acciones de personas inescrupulosas.

