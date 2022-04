¡Desbloqueó otro nivel como tóxica! Mujer no quería que atendieran al novio hasta que no le diera la clave del celular

Una mujer es viral en redes una mujer que le hace un escandalo a su novio, al reclamarle la clave del celular para comprobar una supuesta infidelidad, lo inusual es que lo hace cuando el hombre está adolorido luego de sufrir un accidente de tránsito en motocicleta.

En la grabación se observa al hombre que es auxiliado por paramédicos, pero ella interfiere y no permite que los rescatistas lo ayuden hasta que él no le de la clave de su celular, ella superando todos los límites, hasta se sube a la ambulancia y dice, «yo me monto porque me tiene que dar la clave».

En ese momento, un hombre le dice «pero deje que al menos lo atiendan los paramédicos» y ella sin importarle la salud de su pareja, solo le reclama por el acceso al celular.

La mujer es rápidamente bajada de la ambulancia y abucheada por quienes vieron el show, en el video también se alcanza a escuchar que ella lo trata de infiel, «se metió con la vecina», dijo.

La escena que se habría registrado en Cali termina con la mujer esposada por uniformados de la Policía que estaban en el sitio y se ha viralizado en las redes sociales.

