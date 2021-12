Mujer habría sido golpeada durante partido en Cali, al parecer, por unas sillas

Una mujer habría sido golpeada en su rostro durante el partido entre América de Cali y Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, en la noche del pasado domingo, 12 de diciembre, en la capital del Valle del Cauca.

Al parecer, la mujer fue golpeada por unos puestos

Y es que a través de redes sociales, publicaron este caso como denuncia ciudadana, en donde compartieron fotografías de esta mujer, con golpes en su rostro.

De acuerdo a la denuncia, al parecer, «nadie hizo nada» ante esta situación y manifiestan que tres personas habrían golpeado a la mujer, por lo que recalcan que son «lesiones personales que llevaremos hasta las últimas consecuencias».

A la mujer, al parecer, se le fueron encima «solo porque dije que ya no guardaran más puestos y me iba a sentar», dicen en la denuncia; además, puntualizan que la afectada no agredió a nadie.

Por su parte, las autoridades señalaron en medios locales que no han recibido una denuncia formal al respecto.

Hoy me paso algo horrible en el estadio y nadie hizo nada @americadecali pic.twitter.com/Tn9kTRpZv4 — Inés (@ines92table) December 13, 2021

Estás tres personas le pegaron a mi amiga @PoliciaCali lesiones personales que llevaremos hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/USM1u1xMVT — Lorena Cantor (@Lcvis3) December 13, 2021

