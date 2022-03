Videos. «Han dicho que no debería ser madre»: Mujer afirma que la acosan por el aspecto de sus cejas

Una mujer de 27 años de edad, quien es conocida en TikTok como Sammie-Jo, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues el aspecto inusual de sus cejas la convirtió en blanco de todo tipo de críticas, incluso, hasta cuestionan su labor como madre.

Y es que esta mujer de Reino Unido, muestra sus cejas fuertemente delineadas de color negro, más anchas y con un curioso diseño que, según ella, le han generado una lluvia de críticas.

De acuerdo a las declaraciones de esta mujer para The Mirror, «siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si forma parte de estos estándares y simplemente no estoy de acuerdo con ello y no me gusta».

La mujer quiere que sus cejas sean las más grandes de Gran Bretaña

Asimismo, la mujer explicó lo que significan sus cejas para ella y cómo han ido cambiando, «me gusta hacer una reivindicación y las cejas lo hacen para mí; empezaron con un tamaño normal y fueron creciendo con el tiempo. Me gusta tener un aspecto diferente; sería genial que fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña».

En cuanto a las críticas y al acoso que, según ella, ha tenido en cuando a su labor de madre, señaló que «la gente ha dicho que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales por mis cejas. En Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar, mis cejas no determinan si soy una buena madre o no», puntualizó.

La mujer afirma que estos comentarios le dan igual, que intenta concientizar a la gente de que puede ser diferente y que así es como combate a estas personas.

Para ver más noticias de entretenimiento, clic AQUÍ.