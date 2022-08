[Video] «Quiero aclarar que no estoy perdida», dice mujer reportada como desaparecida en Medellín

En redes sociales circuló la denuncia de la desaparición de Daniela Pino, de quien sus familiares aseguraron que la habían visto por última vez el 18 de agosto en Aranjuez, pues bien, ella se reportó y en un video

video tomado de redes sociales.

Contexto: Daniela Pino Vélez de 34 años está desaparecida, estaba en Aranjuez

El volante que reportó la desaparición de la mujer también fue emitido por las autoridades luego de la denuncia que interpusieron sus seres queridos argumentando que buscaban desesperadamente a la mujer de 34 años de edad.

En las ultimas horas, la mujer publicó un video en el que le da a conocer a sus conocidos que está bien.

«Estoy siendo buscada por mis papas y quiero aclarar que no esto perdida, no estoy secuestrada, estoy en la calle, estoy libre y por mi propia voluntad; estoy trabajando, cosa que ellos no quieren entender, yo no estoy ni secuestrada ni extraviada», dijo la mujer.

Le podría interesar:

El hombre fue visto por última vez en el barrio El Playón de Medellín https://t.co/mMzFV9757Y — Minuto30.com (@minuto30com) August 25, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.