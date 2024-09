Mujer de 70 años da a luz a gemelos, es su segundo parto en tres años

Una mujer de 70 años dio a luz a gemelos, luego de someterse a un tratamiento de fertilidad.

El pasado miércoles, Safina Namukwaya se convirtió en madre de gemelos, una niña y un niño, lo que la prensa local catalogó como un «milagro».

La mujer de 70 años dio a luz a gemelos en un hospital de Uganda. De acuerdo con los médicos, los bebés y la madre se encuentran en buen estado, pese a toda las dificultades que existieron en el parto.

La mujer dio a luz a gemelos tres años después de su primer parto y someterse a un tratamiento de fecundación in vitro.

“Se trata éxito médico; se trata de la fuerza y ​​la resistencia del espíritu humano”, indicaron en un breve comunicado desde el Hospital Internacional y Centro de Fertilidad de Mujeres de Kampala. Y agregaron: “Hemos logrado lo extraordinario: ¡darle gemelos a la madre más anciana de África, de 70 años!”, agregaron.

En medio de la felicidad por los tener en buen estado a sus gemelos, la mujer afirmó que durante su embarazo su pareja la abandonó cuando se dio cuenta de que iba a tener dos bebés.

