En medio de un show, mujer le daña los equipos en los que estaba tocando Fumaratto

En redes sociales han viralizado el video en el que se ve a una mujer regar una bebida sobre los controladores y al parecer daña los equipos en los que estaba tocando. La mujer alterada interrumpe un show del DJ colombiano de guarcha Fumaratto.

Se volvió viral en las redes sociales una serie de videos en el que se ve el momento cuando la mujer riega una botella de «Gatorade» sobre los controladores, que se dañaron e hicieron que el show se detuviera.

“Merecemos igualdad y derecho al trabajo ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios”, fue el mensaje con el que Fumaratto publicó las polémicas imágenes.

Se desconoce el motivo por el que la mujer decidió regar un liquido sobre el mezclador.

En el post le han preguntado si fue alguna ex pareja del Dj que le habría hecho el daño, «Tu ex? Oo fue k no le tocaste Despacito?», «Que le pasó a esa loca??», «Cuando ponen la canción de Anuel», «Traumatizada por la guaracha, se fue de psicólogo!», «A uno le cuesta conseguir las cosas como para que llegue una aparecida a dañarlas», son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post del Dj.

