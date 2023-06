¡Qué bello! Mujer de 61 años de Corea del Sur ha salvado a 200 perros de ser vendidos para comidas

in

Aunque en Latinoamérica y varios países del mundo, pensar en que usan a perros para comidas es una locura, lo cierto es que partes como Vietnam, China y Corea del Sur acostumbran a comer carne de estas mascotas para sus comidas.

Lo bueno, es que como acá hay vegetarianos que se oponen a consumir carne de res, cerdo y hasta veganos que van a lo más extremo, allá, al otro lado del mundo, también hay personas que entienden que los perritos son seres muy especiales, y dan todo para rescatarlos.

De hecho, hay una mujer especial que es muy aplaudida en el mundo porque compró y rescató a más de 200 perritos que iban a ser vendidos a un restaurante, para ser comida para los clientes.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Myoung Sook es el nombre de esta increíble mujer de 61 años, que desde hace ya 26 años dedica su vida a salvar animales.

Sook de Corea del Sur, ha estado salvando perros desde entonces y hasta el momento, ha logrado rescatar a más de 200 cachorros.

Lo más bello de esta historia, es que es una mujer humilde, el dinero no le sobra, de hecho trabaja como aseadora en tiendas para que no les falte la comida a estos animalitos.

“Mis bebes no tienen hambre. Pueden jugar y vivir libremente aquí”, destacó Jung, que además se defendió de las críticas por la ropa desgastada que utiliza. “Algunas personas hablan de mí y me dicen: ¿Por qué esa mujer de mediana edad que parece mendiga sonríe todo el tiempo?’, pero yo solo me enfoco en alimentar a mis bebés. Estoy feliz y saludable”.

Vea más noticias internacionales.