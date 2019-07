Mujer a punto de dar a luz viajó en canoa desde Antioquia a Barrancabermeja para el parto, pero tuvo su hijo en plena vía pública

Rosario Arenilla oriunda de Yondó, Antioquia, estuvo en trabajo de parto en plena vía pública de Barrancabermeja donde un Policía y un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad fueron quienes auxiliaron a la mujer que dio a luz en la calles de la comuna 1 del puerto petrolero.

“Vengo de la vereda Bellavista, me dieron los dolores allá y me mandaron en canoa hasta aquí, me iban a mandar a Yondó y me dijeron que era mejor en Barranca. En el puerto había un policía y me ayudó, cuando llegó la ambulancia se me vino el niño, estoy agradecida con ellos.” aseguró la madre.

Arcadio Rodríguez, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios afirmó que, “el primer reporte que tuvimos fue el de un ciudadano, quien angustiado, señalaba que se requería en forma urgente una ambulancia para una mujer que presentaba dolores de parto”.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial luego de dar a luz al bebé. “La situación se complicó en los siguientes minutos, porque ella rompió fuente y vimos cómo, literalmente, el bebé se le salió y cayó al piso, afortunadamente el golpe no fue tan fuerte y los pudimos llevar al Hospital Regional del Magdalena Medio en donde ambos son atendidos”, aseveró.