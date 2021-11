Mueve la lengua y respira por sí solo, parte médico sobre estado de salud de Vicente Fernández

La familia de Vicente Fernández reveló el último parte médico sobre su estado de salud. Han manifestado «lograron desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en periodos de hasta una hora”.

“Con una atención médica continua multidisciplinaria para lograr mantener y mejorar su estado de salud, al día de hoy -martes 16 de noviembre- se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea”, señala el comunicado publicado por la familia.

Recordemos que hace poco Camila Fernández, hija de Alejandro y nieta del ‘Chente’, reveló algunos detalles del estado de salud Vicente Fernández.

«Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua también, la cabeza… de (responder) sí y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra (la mejoría)», detalló la nieta del artista mexicano.

Vicente Fernández ya respira por sí solo

