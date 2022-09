Motociclista murió en la vía Santa Fe de Antioquia – Bolombolo

in

Un fatal accidente se registró en la mañana de este jueves 8 de septiembre en la vía Medellín – San Jerónimo. Un motociclista murió.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia, confirmó que el hecho se registró exactamente, en el kilómetro 18+900 ruta 6204ª, sector Loma Hermosa.

En el sitio, dos motocicletas y un carro particular colisionaros, en el hecho una persona falleció. Ciudadanos indican que la persona que murió sería una mujer que manejaba una moto, no obstante, aún no se ha confirmado la

El reporte indica que tras el accidente, dos personas más que resultaron lesionadas fueron trasladadas a un centro médico.

Noticia en desarrollo.

Le podría interesar:

Por eso fue el cierre en el Túnel pero ya está habilitado https://t.co/XhHOakK8D7 — Minuto30.com (@minuto30com) September 8, 2022

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.