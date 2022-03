¡Pide selección! Morelos anotó en victoria del Rangers y se convirtió en el máximo goleador sudamericano de la Europa League

Alfredo Morelos continúa escribiendo su historia en el balompié del viejo continente, donde este jueves marcó un gol en la victoria 3 x 0 del Rangers sobre el Estrella Roja y superó a Falcao en la tabla histórica de los goleadores de la Europa League.

El nacido en Cereté anotó el segundo tanto y celebró a «rabiar» como particularmente lo hace cada que convierte, más aún sabiendo que este gol significó quedar como el máximo goleador sudamericano del certamen.

Con este tanto, el búfalo llegó a los 32 goles y quedó en la tercera casilla en solitario pasando por encima de las 31 anotaciones del «tigre».

Así mismo, quedó a 2 anotaciones del holandés Jan-Klaas Huntelaar quien posee la marca de 34 goles y comandando el podium se encuentra el sueco Henrik Larsson quien convirtió 40 tantos.

Morelos 🤝 Europa League

32 goals in this competition for El Bufalo 🐃#UEL pic.twitter.com/PA8MBHUF33

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2022