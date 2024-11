Majadahonda (Madrid), 10 feb (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, se entrenó este sábado con normalidad con el grupo, listo para el partido de este domingo contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el que Diego Simeone mantendrá las bajas de José María Giménez, César Azpilicueta y Thomas Lemar, por lesión, además de Saúl Ñíguez, por sanción.

Morata, goleador 19 veces en esta temporada, sufrió un percance en el gemelo en el entrenamiento del pasado martes, según contó el técnico argentino para explicar la suplencia del delantero internacional español y la elección como titular de Memphis Depay el pasado miércoles en las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic.

"Ayer (por el martes pasado), a Álvaro se le veía lastimado un poco en el gemelo y estábamos con la duda de qué podía tener algo. Por suerte, no ha tenido nada. No tiene nada. Siempre te queda la sensación de ayer a la noche de que había tenido un golpe. No quería arriesgar, porque es un delantero importante para nosotros y Memphis lo venía haciendo muy bien. Pusimos a Memphis y después le dimos esa media hora a Morata", dijo el técnico argentino tras la derrota por 0-1 contra el conjunto bilbaíno.

Simeone tiene cuatro bajas para Sevilla: Thomas Lemar, fuera desde el pasado 16 de septiembre por la rotura del Tendón de Aquiles derecho; César Azpilicueta, ausente las últimas tres semanas por la rotura del menisco; José María Giménez, ya en el tramo final de su puesta a punto de una lesión muscular; y Saúl Ñíguez, por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

El resto de la plantilla está a disposición de Diego Simeone, cuya convocatoria será pública esta tarde antes de tomar rumbo a Sevilla.

Por: EFE