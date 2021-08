Mono se volvió viral por enseñar cómo usar el tapabocas

En redes sociales se dio a conocer un video donde un pequeño mono araña encuentra un tapabocas en plena calle y como si supiera de que se trataba, se lo ubica en el rostro.

En la grabación se ve a varios monos, uno de ellos agarró un tapabocas que estaba tirada en la calle y luego se lo ubicó de forma correcta: cubriendo su nariz y boca.

Ante el asombro del que grababa, el primate se pone y se quita el cubrebocas con la intención de colocarlo como se debe y voltea a la cámara. Se desconoce la fecha o el lugar donde fue grabado este video, mientras que los internautas quedaron asombrados con la inteligencia y curiosidad del primate.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 24, 2021